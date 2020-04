Die planmäßige Expansion von Allianz Direct in Europa ist der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen. Das sagte Bart Schlatmann, CEO des zum Allianz-Konzern gehörenden Online-Versicherers, in einem Bloomberg-Interview. Gleichzeitig kündigte er an, das Produkt-Angebot schnell erweitern zu wollen. "Wir haben den Start von Allianz Direct in Italien aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus von Mai auf Oktober verschoben. Unser Büro in Mailand ist geschlossen und wir müssen viele Tests durchführen", erklärte ...

