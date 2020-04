SAMWHA ELECTRIC (KRX:009470), ein Spezialhersteller von Elektrolytkondensatoren in Korea, erregt auf dem Weltelektronikmarkt Aufmerksamkeit, indem er einen auf fortschrittlicher Technologie aufgebauten leitfähigen Polymer-Hybrid-Elektrolytkondensator auf den Markt bringt.

SAMWHA ELECTRIC beliefert den Weltmarkt seit vielen Jahren mit seinem elektrischen Doppelschichtkondensator "Green-Cap", der für umweltfreundliche, hochwertige Produkte wie 5G, umweltfreundliche Fahrzeuge, medizinische Geräte, LED, Roboter, Internet der Dinge (IdD) und Energiespeichersysteme (ESS) für Wind- und Sonnenenergie verwendet wird.

Dank eines langen Austauschzyklus, der auf schnellen Lade-/Entladezyklen von über 1 Million Mal basiert, ist Green-Cap leicht zu warten und kann auch bei extremen Temperaturen eingesetzt werden. Da es keine umweltgefährdenden Stoffe enthält, ist es auch nach dem Gebrauch leicht zu behandeln.

Mit steigender Nachfrage in strategischen Märkten wie Elektrofahrzeuge, Kommunikation, intelligente Unterhaltungselektronik, erneuerbare Energien, UPS, Automobilindustrie und elektronische Komponenten wächst die Nachfrage nach dem Produkt weltweit. Mit seinen fünf Vertriebsniederlassungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten, China, Thailand und Indien sowie 14 großen Regionalbüros in anderen Ländern hat das Unternehmen eine stabile internationale Geschäftsinfrastruktur aufgebaut, um auf dem globalen Markt führend zu sein.

SAMWHA ELECTRIC erwartet eine bessere Zukunft im Einklang mit dem Ausbau der umweltfreundlichen Automobil-Infrastruktur und der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicher Energie aufgrund der erweiterten Umweltgesetzgebung. SAMWHA ELECTRIC will die Nachfrage nach hochspezifischen Produkten durch die Entwicklung hochwertiger Geräte in seinem firmeneigenen F&E-Zentrum befriedigen und eine vorteilhafte Position einnehmen sowie sich gleichzeitig durch die Entwicklung eigener Technologien zu einem führenden Unternehmen für elektronische Komponenten entwickeln.

"Um durch systematische Qualitätskontrolle zu einem integrierten Hersteller von elektronischen Bauteilen zu wachsen, implementieren wir Managementsysteme in drei Stufen und managen Produktionsprozesse effektiv mit Enterprise Resource Planning (ERP), einem Echtzeit-Datenmanagementsystem und einem Manufacturing Execution System (MES)", sagte ein Manager von SAMWHA ELECTRIC.

Unterstützt durch diese Bemühungen dringt SAMWHA ELECTRIC weiter auf den globalen Markt vor, wobei Synergien durch die Benennung als einer der Nutznießer des Unterstützungsprogramms der Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) entstehen. Das Unternehmen schätzt auch das gemeinsame Wachstum mit den angeschlossenen Unternehmen durch den Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen. Die Unternehmenskultur von SAMWHA ELECTRIC, die Werte mit den Kunden teilt, hat mit deren Vertrauen Potenzial für eine weitere Entwicklung.

Produkte von SAMWHA ELECTRIC

EDLC (Elektrischer Doppelschichtkondensator) für Radial-, Snap-in-, Axialtyp Modul

- Leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator für Radial-, SMD-Typ

- Aluminium-Elektrolytkondensator für Radial-, SMD-, Snap-in-, Lug-, Schraubentyp

Hauptanwendung

Haushaltsgeräte für hohen Rippelstrom, Miniaturisierung und Long Life

- Solar-Wechselrichter für hohe Spannung, hohe Kapazität und hohen Rippelstrom

- Leistungselektronik für hohe Kapazität, hohen Rippelstrom und lange Lebensdauer und Energiewirtschaft, Anlagengeschäft, Geschäftsbereich Infrastruktur

- Led-Beleuchtung für ultrahohe Temperatur, lange Lebensdauer und niedrige Impedanz

- Automobil für Antriebsstrang (ECU, DC/DC-Wandler), Sicherheit (Bremsen, Airbag, ABS) und Außenbereich (LED-Scheinwerfer)

