BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) legt heute Q1-Zahlen vor und steigerte den Investitionsgrad wesentlich wegen gebotener chancen, BioNTech SE (ISIN der amerikanischen ADR's: US09075V1026) ist erst seit kurzem an der Börse, viel spekulativer und durch seinen potentiellen Corona-Impfstoff derzeit im Fokus. Welcher der beiden Werte wird Ende des Jahres kurstechnisch seine Nase vorne haben? Die Unternehmen stehen für einen unterschiedlichen Ansatz: BB Biotech streut die Risiken breit über diverse Beteiligungen und ists eit Jahren versierter Biotech-Investor. So war man auch "im Vorbeigehen" an Moderna ...

Den vollständigen Artikel lesen ...