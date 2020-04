Die Marktteilnehmer differenzieren nach dem Corona-Crash am Weg nach oben, welcher Wert weniger von den Eindämmungsmaßnahmen getroffen wurde. Der Bogen spannt sich von der Luftfahrtsindustrie bis hin zum E-Commerce als einen Gewinner der Maßnahmen. In Sachen E-Commerce sitzt der Zahlungsdienstleister PayPal in der ersten Reihe und hat noch eine erfolgreiche Zeit vor sich. Die Corona-Krise führt zu Umschichtungen der Bezahlgewohnheiten So wandern die Umsätze - aufgrund der kollektiven Schließung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...