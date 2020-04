Das organisches Umsatzwachstum - also ohne Währungs- oder Verkaufseffekte - betrug in den ersten drei Monaten 2020 laut einer Mitteilung des Konzerns 4,3%. Das Wachstum wurde dabei durch eine starke Dynamik in Nord- und Südamerika (7,4 %) sowie Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika (7,1 %) unterstützt. Hier spielten teilweise auch "Vorratskäufe der Konsumenten" im Zuge der Corona-Krise eine Rolle. Die Region Asien, Ozeanien und Subsahara-Afrika verzeichnete dagegen einen starken Umsatzrückgang (-4,6 %). Das sogar zweistellige Minus im wichtigen Markt China sei dabei "auf die Bewegungseinschränkungen während fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...