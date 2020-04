Die Gewerkschaftsjugend (ÖGJ, ÖGB-Jugend) warnt angesichts der Coronakrise vor einer Ausbildungskatastrophe. Sie fordert ein Maßnahmenpaket um eine "Generation Corona" zu verhindern. "Aufgrund der Corona-Krise ist ein massiver Wegfall von Lehrstellen zu befürchten", so ÖGJ-Chefin Susanne Hofer am Freitag. "Es darf keine Generation Corona geben, die in Jugendarbeitslosigkeit abdriftet."Hofer warnt ...

