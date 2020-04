Rund 60 Prozent an Marktkapitalisierung hat die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) im Zuge der Coronakrise bereits verloren! Im Bereich um die 3 Euro Marke hat sich in den letzten Handelswochen aber eine massive Unterstützung ausgebildet, welche den weiteren Kursverfall bremst. Aus Sicht der Charttechnik befindet sich die Aktie in einer Keilformation, die nun kurz vor der Auflösung steht. Sollte diese nach oben ausfallen, sehen wir im ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...