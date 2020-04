Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Union punktet in der Corona-Krise in den Umfragen weiterhin bei den Wählern. Zum dritten Mal in Folge legten CDU/CSU im ZDF-Politbarometer deutlich zu, wie der Sender bekanntgab. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, legte die Union um 4 Prozentpunkte auf 39 Prozent zu, ihren besten Wert in dieser Legislaturperiode. Die SPD würde sich hingegen mit 16 Prozent um 1 Punkt verschlechtern, die Grünen verlören 2 Punkte auf 18 Prozent. Auch die AfD würde 1 Punkt auf 9 Prozent abgeben. Die Linke bliebe bei 7 und die FDP bei 5 Prozent.

Damit hätte sowohl eine Koalition aus Union und Grünen als auch eine Koalition aus CDU/CSU und SPD eine Mehrheit. Bei der Beurteilung der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker nach Sympathie und Leistung konnte sich vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stark verbessern. Weiterhin auf Platz eins erhält Merkel jetzt einen Durchschnittswert von 2,6 nach 2,0 in der Vorumfrage. Danach folgen Markus Söder und Olaf Scholz mit 2,0 und Jens Spahn mit 1,5.

Als weiteres Ergebnis der Erhebung, für die die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 20. bis 23. April 1.323 Personen befragte, finden 55 Prozent die vergangene Woche beschlossenen ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen gerade richtig. 30 Prozent hätten sich ein restriktiveres Vorgehen gewünscht und 13 Prozent mehr Lockerungen. Nach 47 Prozent Anfang März glauben aktuell zudem 73 Prozent der Befragten, dass es mit der Wirtschaft in Deutschland abwärts geht.

