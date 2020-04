Der größte unabhängige Dienstleister für Elektronikfertigung in Österreich entwickelt seine Automatisierungsstrategie weiter: Melecs EWS hat gemeinsam mit Fraunhofer Austria Research eine kollaborative Roboterapplikation zur Verpackung kleiner Platinen entwickelt. Mit dem Cobot von Universal Robots steigert das Unternehmen die Produktivität in diesem Anwendungsbereich um 25 Prozent. Unsere Welt steht unter Strom: Der Bedarf an leistungsfähiger Elektronik steigt rund um den Globus konstant an. Einer der maßgeblichen Treiber dieser Entwicklung ist - insbesondere im deutschsprachigen Raum - die Automobilindustrie ...

