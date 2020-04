Deutsche Lufthansa: Der Schock sitzt tief Die Lufthansa-Aktie befindet sich aktuell deutlich im Sinkflug. Per heute geht es über 6% in den Keller auf ein neues 10-Jahres-Tief und seit Jahresstart 2020 summiert sich der Kursverlust auf fast 60%. Am Vorabend hatte der Konzern die Anleger mit der Aussage beunruhigt, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten...

