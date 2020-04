Vorratskäufe in der Corona-Krise haben Nestle einen starken Jahresauftakt beschert. Wegen der in vielen Ländern verordneten Ausgangsbeschränkungen deckten sich die Konsumenten im März vorsorglich mit Fertigprodukten, Tierfutter und Kaffee ein, wie der Schweizer Konzern am Freitag mitteilte.

