Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) pocht im Streit um eine Corona-Warn-App auf eine zentrale Speicherung der Daten. Er nehme die Angst der Menschen um den Datenschutz wahr, sagte Spahn dem ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf die wachsende Kritik an der europäischen Entwickler-Initiative Pepp-PT. Es sei aber wichtig, "diese Debatte pragmatisch zu führen". Dass Gesundheitsämter Kontaktpersonen eines Infizierten heute "ganz analog" ermittelten, müsse "auch digital möglich sein".

Spahn zeigte Unverständnis für den Glauben vieler Menschen, dass Daten bei Apple, Google oder anderen amerikanischen Großkonzernen besser geschützt seien "als Daten, die in Deutschland auf Servern auch staatlich kontrolliert sind".

Zwar ist noch keine Entscheidung über eine konkrete Softwarelösung gefallen. Die Bundesregierung hat aber offenbar die größten Sympathien für das Softwaregerüst Pepp-PT. Das bestätigte der digitalpolitische Sprecher der Union, Tankred Schipanski (CDU), nach einer Debatte im Bundestags-Digitalausschuss am Mittwoch. "Unter Abwägung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Anwendungen scheint der Fokus der Entwicklung auf der Pepp-PT-Anwendung, die zurzeit vom Fraunhofer Institut entwickelt wird, zu liegen", so Schipanski.

Bericht: Kanzleramt koordiniert Pepp-PT-Entwicklung mit Apple

Laut dem Digital-Magazin Heise Online soll das Kanzleramt sogar bereits Gespräche mit dem US-Tech-Giganten Apple führen, um auf Pepp-PT-Basis auch eine zentrale Serverlösung zu ermöglichen. Thomas Renner, Leiter der Unterabteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium, habe bei der virtuellen Ausschusssitzung erklärt, dass das Kanzleramt die Gespräche mit Apple koordiniere, berichtete der Ausschussvorsitzende Manuel Höferlin (FDP) dem Onlineportal.

Die Kritik von Cyber-Experten und Verbraucherschützern an Pepp-PT wächst jedoch. Der Chaos Computer Club, die SPD-nahe Denkfabrik D64 und vier weitere deutsche Digitalvereine machten am Donnerstag in einem offenen Brief Druck auf Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU).

"Nachdem Pepp-PT nicht in der Lage war, schnell eine halbwegs funktionierende und datenschutzfreundliche Lösung zu liefern, sollte nun den technisch ausgereiften und datenschutzrechtlich gebotenen Ansätzen unbedingt der Vorzug gegeben werden", heißt es in dem Schreiben. Stattdessen sollte eine Tracing-App, wenn überhaupt, "nur auf Basis eines dezentralen Ansatzes - wie beispielsweise das Konzept DP-3T (Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing) - aufgebaut und programmiert werden."

Die Deutschen sind bei der Nutzung einer solchen Smartphone-App laut dem ZDF-Politbarometer noch gespalten. Eine Lösung, die ohne Zugriff auf persönliche Daten Hinweise auf einen Kontakt mit einem Corona-Infizierten gibt, würden 47 Prozent aller Befragten nutzen. 42 Prozent gaben an, eine solche App nicht benutzen zu wollen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2020 04:39 ET (08:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.