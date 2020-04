FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 620 (670) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 650 (1400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS G4S PRICE TARGET TO 120 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 377 (763) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 925 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 225 (330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1375 (1935) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2940 (3320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4200 (4420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 400 (495) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3980 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 295 (340) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES JUPITER FUND TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 249 (362) PENCE - CITIGROUP CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 850 (880) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 295 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1420 (1860) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GRAFTON GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 750 (770) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 99 (186) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 70 (86) PENCE - CS CUTS NEXT PLC TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 4150 (4300) PENCE - CS RAISES MARKS & SPENCER TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - PT 125 (185) PENCE - GOLDMAN CUTS HIKMA PHARMA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2400 (2200) PENCE - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 88 (98) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 355 (250) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3010 (3190) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 370 (375) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 92 (105) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS ROBERT WALTERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 350 PENCE - HSBC CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 530 (600) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 590 (585) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 3085 (3020) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1860 (1330) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES RBS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 135 (140) PENCE - JEFFERIES CUTS DIAGEO TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 2200 (2800) PENCE - JEFFERIES CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 800 (1280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 575 (611) PENCE - JPMORGAN CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 45 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 240 (250) P - MORGAN STANLEY CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1540 (1930)P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 350 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 260 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/SOCGEN CUTS ROLLS-ROYCE TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 246 (700) PENCE - SOCGEN CUTS IAG PRICE TARGET TO 460 (520) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 850 (1450) PENCE - 'NEUTRAL'



