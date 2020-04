Die Wirecard-Aktie gehörte in der abgelaufenen Woche mit zu den Outperformern im DAX. Der Titel ist um mehr als 12 Prozent gestiegen. Dabei wurde die 200-Tagelinie nach oben durchbrochen - ein Kaufsignal! Anleger wetten auf einen positiven Bericht der Bilanz-Sonderprüfung. Das Ergebnis könnte bereits am Montag vorliegen. Was Anleger wissen...

