Liebe Leser von Feingold Research, Wirecard wird bis zum 27.4 - und darüber hinaus - wohl täglich Thema in unserem Börsendienst sein. Mit Trades, mit Analysen. Hier ein kleines Update, worum es bis nächste Woche geht. Am 29.4 findet unser LIVE-Tradingtag statt, der gleichzeitig Vermögensbildungstag ist. Ihr könnt ALLE Fragen stellen in einer kleinen Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...