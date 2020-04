MÜNCHEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stimmung deutscher Unternehmen ist wegen der Coronakrise so schlecht wie noch nie. Das Ifo-Geschäftsklima brach im April um 11,6 Punkte auf 74,3 Zähler ein, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Das ist sowohl der stärkste jemals gemessene Rückgang als auch ein Rekordtief. Der Rückgang war noch stärker als erwartet. Das sagen Experten zu den Ifo-Daten:Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)"Schlimmer geht immer, lautet derzeit das Motto. Allerdings haben wir uns inzwischen daran gewöhnt, dass die Bewegungen der Frühindikatoren um ein bis zwei Größenordnungen heftiger ausfallen als in normalen Zeiten. Um wieviel wird die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal einbrechen? Es könnte im Vergleich zum Vorquartal zweistellig werden. Die Politik sollte sich daher jetzt auf ein verantwortbares Maß der Lockerung konzentrieren, damit es am Ende nicht zu einem wirtschaftlichen Totalschaden kommt. Bei den Hilfen für die Wirtschaft muss zudem gelten: Klotzen statt kleckern."Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank"Die Regierung sollte den Spielraum, den der Rückgang der Neuinfektionen bietet, konsequent nutzen, um die Beschränkungen für die Unternehmen und ihre Beschäftigten weiter zurückzunehmen. Aber es reicht nicht, dabei auf Sicht zu fahren. Stattdessen brauchen die Unternehmen eine Öffnungsvision, damit sie das Hochfahren der Produktion vorbereiten können und die Wertschöpfungsketten wieder ineinandergreifen."Patrick Boldt, Analyst Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)"Die Stimmungseintrübung bei deutschen Unternehmen hat sich fortgesetzt. Der Index ist unter das bisherige Allzeittief gefallen, das während der Finanzkrise im Jahr 2009 bei 80,0 Punkten markiert wurde. Nicht nur die Lagebeurteilung fällt aufgrund des wochenlangen Lockdowns extrem schwach aus, auch die ifo-Erwartungen sind deutlich gefallen. Die Wiederbelebung der wirtschaftlichen Aktivitäten dürfte in Zukunft zwar helfen, mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität ist aber nicht zu rechnen."Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP-Bank"Die deutsche Konjunktur wird noch längere Zeit mit dem Corona-Virus zum Kämpfen haben. Doch selbst wenn die Pandemie mittels eines Impfstoffes überwunden wurde, werden die Langzeitfolgen immens sein. Lieferketten dürften hinterfragt werden. De-Globalisierungstendenzen könnten sich verstärken. Aus der bereits schon laufenden Digitalisierungswelle wird wohl eine Digitalisierungstsunami werden. Welchen langjährigen Einfluss das Corona-Virus auf die Wirtschaft hat, kann aber letztlich im Detail nur erahnt werden. Die Implikationen für die deutsche und globale Wirtschaft werden jedenfalls immens sein. Doch jede Krise bietet eine Chance. Jetzt geht es zunächst um Krisenbewältigung, dann geht es aber darum, die Weichen richtig zu stellen."Carsten Brzeski, Chefvolkswirt ING-Diba"Unnötig zu sagen, dass dies eine weitere schreckliche Zahl ist. Weitere werden folgen. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Ausmaß der Covid-19-Krise vollständig begriffen haben. Wenn die Geschichte einen Anhaltspunkt bietet und unter Berücksichtigung früherer Korrelationen zwischen dem Ifo-Index und dem BIP-Wachstum, deuten die heutige Ifo-Zahlen auf eine Schrumpfung der Wirtschaft wie im ersten Quartal 2009 hin. Damals schrumpfte die Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal um fast 5 Prozent. Gleichzeitig stellt sich angesichts der Tatsache, dass dies eine völlig neue Situation ist, die Frage, wie glaubwürdig etwaige frühere Verbindungen zwischen weichen und harten Indikatoren sind."/jsl/bgf/mis