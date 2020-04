Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Donnerstag um 663 Kontrakte gesunken ist, während das Volumen um 876K Kontrakte einbrach. WTI begrenzt durch Wochenhoch von 21,30 $ Die Preise für das Barrel WTI bleiben nach dem Absturz am Montag volatil. Die Erholung vom Donnerstag ging mit einem Rückgang ...

