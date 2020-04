Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Desaströse Konjunkturnachrichten, die Lufthansa in absoluter Schieflage, dafür sehen wir eine leichte Stabilisierung beim Ölpreis. Welche Werte in der kommende Woche spannend werden, ob Licht am Ende des Corona-Tunnels ist und was in dieser Woche noch bewegt, erfahren Sie in diesem Interview mit Marktexperten Oliver Roth von Oddo Seydler.