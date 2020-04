MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Softwarekonzern sei ein relativ sicherer Hafen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Zahlen für das erste Quartal hob er zudem seine Gewinnerwartungen je Aktie für die Jahre 2020 bis 2022 wegen des erfolgten Aktienrückkaufes leicht an./ssc/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 09:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



DE0007164600

