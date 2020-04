WARSCHAU (dpa-AFX) - Als Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus verlängert Polen die Schließung von Kindergärten, Schulen und Universitäten bis zum 24. Mai. Die epidemiologischen Bedingungen ließen eine Wiedereröffnung noch nicht zu, sagte Bildungsminister Dariusz Piontkowski am Freitag in Warschau. Das schriftliche Abitur werde in diesem Jahr am 8. Juni beginnen, die mündlichen Prüfungen entfallen. Für die Schüler aller Schulformen soll es weiterhin Fernunterricht geben.



Polen hatte Mitte März alle Bildungseinrichtungen geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Freitag gibt es in dem Land bislang 10 759 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, 463 Menschen mit dem Virus starben./dhe/DP/fba