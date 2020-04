FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der auf ein historisches Rekordtief gefallene Ifo-Index, schwächere Aktienmärkte und ein eher mit Enttäuschung aufgenommener EU-Gipfel stützten die als sicher geltenden Anleihen. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 172,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,469 Prozent.



Die Stimmung deutscher Unternehmen ist wegen der Corona-Krise so schlecht wie noch nie. Das Ifo-Geschäftsklima verzeichnete im April den stärksten jemals gemessenen Rückgang und ein Rekordtief. Der Rückgang war dabei auch noch stärker als erwartet. "Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.



"Schlimmer geht immer, lautet derzeit das Motto", kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. "Allerdings haben wir uns inzwischen daran gewöhnt, dass die Bewegungen der Frühindikatoren um ein bis zwei Größenordnungen heftiger ausfallen als in normalen Zeiten." Die unmittelbaren Reaktionen auf die Daten hielten sich daher auch in Grenzen.



Stärker bewegt haben die Ergebnisse des Gipfels der Europäischen Union zur Corona-Krise, die Beobachter als enttäuschend beschrieben. Der Gipfel billigte am Donnerstag ein bereits verabredetes 500-Milliarden-Euro-Hilfspaket und die Gründung eines Wiederaufbaufonds, über den noch einmal 1000 Milliarden Euro oder mehr verteilt werden könnten. Details bleiben aber weiter umstritten und unklar.



Laut Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding hat man nur sehr wenige Fortschritte in der Substanz gemacht. "Die Staats- und Regierungschefs der EU haben es wieder einmal versäumt, ein klares und beeindruckendes Signal der Solidarität auszusenden", erklärte er.



Italienische Anleihen gerieten zeitweise gegen den Markttrend stark unter Druck. Zuletzt notierten sie aber nur noch leicht in der Verlustzone. Italien ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen und leidet seit Jahren an einer hohen Staatsverschuldung./jsl/bgf/jha