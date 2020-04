Die Lufthansa-Aktie ist im Dax vielleicht der Wert, der am Schlimmsten von der Coronakrise betroffen ist. Man stelle sich mal vor die Politik hätte Auto fahren oder das Kaufen von Autos erstmal verboten? Was wäre bei VW und Co los gewesen? Die Lufthansa leidet wie die gesamte Airline-Branche unter einem de facto Total-Zusammenbruch des Flugverkehrs. Die offiziellen Quartalszahlen mit dazu gehörigen Aussagen zum Geschäftsausblick veröffentlicht das Unternehmen erst in der zweiten Maihälfte.

Lufthansa-Aktie reagiert auf aktuelle Zahlen

Aber aktuell hat man schon mal vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht. Und die waren offenbar desaströser, als der Markt es ohnehin schon erwartet hatte. Denn die Lufthansa-Aktie ist heute mit 6,8 Prozent im Minus, während der Dax heute nur 1 Prozent verliert (kommt die große zweite Abwärtswelle im Dax? Mehr dazu hier). Mit 7,28 Euro ist die Aktie nicht mehr so weit entfernt vom Rekordtief im Jahr 2003 bei 6,80 Euro. Der Umsatz sinkt im Jahresvergleich on 7,8 auf 6,4 Milliarden Euro. Im März waren es 1,4 Milliarden Euro oder 47 Prozent Minus. Dass der Quartalsumsatz "nur" so geringfügig sinkt, liegt klar daran, dass die Coronakrise erst Mitte März so richtig die Airline-Branche erfasste, mit dem großen Shutdown der Flugverbindungen.

Das EBIT der Lufthansa (Gewinn vor Zinsen und Steuern) lag schon im Vorjahr im Minus. Man verlor damals bereits 336 Millionen Euro. Jetzt im 1. Quartal 2020 sind es (wie gesagt, vorläufige Angaben) -1,2 Milliarden Euro! Das aktuell laufende zweite Quartal dürfte das totale Desaster werden ...

