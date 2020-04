SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat den Machtkampf zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dem nordrhein-westfälischen Regierungschef Armin Laschet (CDU) kritisiert. "Herr Laschet und Herr Söder überbieten sich derzeit. Ich habe das neulich mal als Hahnenkampf beschrieben. Da geht es natürlich auch um eine andere Frage. Da geht es um die Frage: Wer führt eigentlich in der Union. Und da kann ich nur dringend sagen: Leute hört auf mit diesem Spiel", sagte Klingbeil der "Bild".







Man sei gerade in der Politik "in der sehr hohen Verantwortung", das Land durch die Krise zu führen. Man müsse sich dabei aber nicht überbieten. Länder sollten geschlossen vorgehen. "Dieses Hin und Her zwischen Düsseldorf und München nervt schon viele", so der SPD-Generalsekretär weiter.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse "dann auch für Ordnung in den eigenen Reihen sorgen", sagte Klingbeil.