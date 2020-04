In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,0%-Anleihe der Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA mit Laufzeit bis 2025 (WKN A254R0) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) zu bewerten. Die vom Eigentümer Hans Kilger geführte Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA mit Sitz in München ist tätig in der Herstellung von Wein, ...

