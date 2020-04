FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere der Deutschen Telekom sind am Freitagmittag mit 12,76 Euro auf ein neues Zwischenhoch in der Erholung vom Corona-Crash geklettert. Die Anteilsscheine der Bonner gewannen dabei als einer der besten Dax -Werte 1,5 Prozent.



UBS-Analyst Polo Tang äußerte sich in einer aktuellen Studie positiv, auch wenn er das Kursziel leicht auf 20,30 Euro senkte. Der Aktienkurs habe sich vom wahren Fundamentalwert abgekoppelt, und es biete sich daher eine gute Einstiegschance in einen der am schnellsten wachsenden Namen in einer Branche, die sich in der Krise besonders gut schlagen dürfte, so der Experte.



Mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte Mai geht Tang davon aus, dass die Telekom die geringe Corona-Belastung auf die Gewinnentwicklung wie auch ihre Jahresziele bestätigen wird./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

