MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Reiseveranstalter FTI verlängert den Stopp aller Reisen bis zum 15. Mai. Damit reagiere man auf die aktuelle Situation und die Einschätzung der Bundesregierung zur Urlaubsplanung, teilte das Münchner Unternehmen am Freitag mit. Man wolle den Kunden Planungssicherheit bieten.



Entscheidendes Datum ist der Tag der Abreise. "Gäste, deren Urlaub damit leider nun nicht mehr stattfinden kann, erhalten in den kommenden Tagen schriftlich von uns alle Informationen zur Stornierung", sagte FTI-Chef Dietmar Gunz. Zuletzt hatte FTI die Grenze für den Reisestopp am vergangenen Mittwoch auf den 3. Mai verschoben./ruc/DP/mis