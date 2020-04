Im schwachen Marktumfeld sind defensive Werte gefragt. Versorger und Telekom-Aktien führen die Gewinnerlisten an, die RWE-Aktie ist am Freitag sogar der stärkste Wert im DAX. Charttechnisch hellt sich das Bild damit weiter auf. Es könnte eine Einstiegsgelegenheit sein, zumal die Zahlen besser werden könnten als am Markt erwartet.Der Markt überschätze das Ausmaß der Abhängigkeit des Versorgers von Rohstoffen, meint Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs. Er hob hervor, dass die Ergebnisse im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...