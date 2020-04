München (ots) -Moderation: Tina HasselWie weiter nach der Corona-Krise?Die Pandemie hat wichtige Themen von der Tagesordnung verdrängt. Wasdroht auf der Strecke zu bleiben? Was muss zurück auf die politischeAgenda?Geplante ThemenDigitalisierung:Mit Highspeed ins Internet? 5-G bis zur letzten Milchkanne? DasVorzeigeprojekt der Bundesregierung hängt in der Ausbaustufe fest.Viele Bürgermeister fürchten zudem Steuerausfälle durch dieCorona-Krise. Das schnelle Netz könnte dabei auf der Strecke bleiben.Die Corona-Pandemie geht an die Substanz. Wie kann man finanzschwacheKommunen entlasten?Darüber reden wir mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten vonNordrhein-Westfalen, CDUKlimaschutz:Droht nach der Corona-Krise die nächste Krise? Die extremeTrockenheit bereitet Landwirten, aber auch Förstern große Sorgen. Siebefürchten Waldbrände schon im April. Drängt der Klimaschutz zurückauf die politische Agenda? Den Grünen hat ihr Kernthema vor derCorona-Pandemie einen Höhenflug beschert. Jetzt ist vom Klimaschutzkaum die Rede und die Grünen sind in der Umfragedelle. Opposition inKrisenzeiten?Dazu im Studio Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende, B'90/DieGrünenWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4580163