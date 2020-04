BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will sich verstärkt bei der Forschung an einem Impfstoff gegen das Coronavirus engagieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht dazu bei einer Videokonferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO am Nachmittag, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Es handle sich um einen "Meilenstein" zur Vorbereitung auf die von der EU-Kommission geplante internationale Geberkonferenz am 4. Mai, bei der weitere Forschungsgelder für Impfstoffe und Diagnostik eingenommen werden sollen. Merkel werde dort die Co-Gastgeberschaft übernehmen. Die Konferenz wird zwischen 15 und 16 Uhr per Livestream von der WHO übertragen.

April 24, 2020

