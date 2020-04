STEICO SE: Vorläufige Eckdaten für das 1. Quartal 2020 und Anpassung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2020DGAP-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognose/Dividende STEICO SE: Vorläufige Eckdaten für das 1. Quartal 2020 und Anpassung des Ausblicks für das Gesamtjahr 202024.04.2020 / 14:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STEICO SE: Vorläufige Eckdaten für das 1. Quartal 2020 und Anpassung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2020Feldkirchen bei München, 24. April 2020 - (ISIN DE000A0LR936) - Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet der STEICO Konzern für das 1. Quartal 2020:Es wurde ein Umsatz von rund 74,4 Mio. EUR. erzielt, das entspricht einem Plus von 4,9% (Vorjahr: 70,9 Mio.EUR). Das EBIT sank um 9,2% auf rund 6,0 Mio. EUR (Vorjahr: 6,6 Mio. EUR). Die EBIT-Quote im ersten Quartal 2020 beläuft sich auf ca. 8,3% (Vorjahr: 9,4%)Ausblick Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte im ersten Quartal 2020 erneut eine Umsatzsteigerung erzielt werden; das Direktorium geht auch für das Gesamtjahr von einer positiven Entwicklung aus. Das Wachstum dürfte allerdings durch die anhaltenden Corona-Restriktionen gedämpft werden. Die Geschäftsleitung rechnet daher für 2020 mit einem Umsatz zwischen Vorjahresniveau und plus 5% Wachstum sowie einer EBIT-Quote zwischen 7,5% und 8,5%.Dividendenvorschlag Aufgrund der aktuellen Herausforderungen schlägt der Verwaltungsrat der STEICO SE der Hauptversammlung vor, die Dividende im Vergleich zum Vorjahr nicht zu erhöhen und erneut 0,25 EUR je Aktie auszuschütten.Die Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2020 ist für den 28. April 2020 vorgesehen.Kontakt Andreas Schulze STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Fon: +49-(0)89-99 15 51-548 Fax: +49-(0)89-99 15 51-704 E-Mail: a.schulze@steico.com www.steico.com24.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700 E-Mail: info@steico.com Internet: http://www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1029613Ende der Mitteilung DGAP News-Service1029613 24.04.2020 CET/CEST