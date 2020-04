POTSDAM (dpa-AFX) - Die Pflicht für Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften in Brandenburg als Corona-Schutz ab kommendem Montag ist beschlossene Sache. Das Landeskabinett gab am Freitag grünes Licht für eine Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr für alle ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr.



"Es schadet nicht. Selbst wenn es den anderen hilft und nicht mir selber, ist es ein guter Schritt", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Von Normalität seien alle weit entfernt, stellte er fest. Gottesdienste sollen ab 4. Mai in Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempeln und Gebetsräumen möglich sein, mit höchstens 50 Teilnehmern und mit Hygienevorgaben. Ab dem Tag sollen auch Friseurläden wieder öffnen können./vr/DP/fba