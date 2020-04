HANNOVER/KÖLN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Reiseanbieter Tui verliert mitten in der Corona-Krise den Kölner Veranstalter DER Touristik als Partner bei der Absicherung von Kundenzahlungen für Pauschalreisen. Die zum Rewe-Konzern gehörende DER Touristik wechselt vom Deutschen Reisepreis-Sicherungsverein (DRS) zum Wiesbadener Versicherer R+V, wie sie am Freitag in Köln mitteilte. Mit dem Ausstieg von DER Touristik hat Tui nun als einziger Veranstalter das Geld seiner Pauschalreisekunden noch beim DRS versichert.



Die Hannoveraner, die wegen des beispiellosen Einbruchs im Reisegeschäft mit einem staatlichen Hilfskredit von 1,8 Milliarden Euro gestützt werden, wollen die Eigenmittel des DRS laut einem Konzernsprecher bis Juli schrittweise auf 110 Millionen Euro aufstocken. Dem Vernehmen nach soll die Summe sogar auf 130 Millionen Euro wachsen. Durch den Ausstieg von DER muss Tui diese Summe allein tragen. DER-Kunden erhalten den Reisepreis-Sicherungsschein, der bei jeder Pauschalreise vorgeschrieben ist, ab 27. April von der R+V./stw/DP/jha

