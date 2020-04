VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen verlängert die Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen an seinen EU-Binnengrenzen zu Polen und Lettland bis zum 14. Mai. Dies kündigte das Innenministerium in Vilnius am Freitag an. Demnach soll damit sichergestellt werden, dass während der zuvor verlängerten Quarantäne keine Ausländer in das baltische EU-Land im Nordosten Europas einreisen. Bürger anderer Länder dürften die Staatsgrenze nur überschreiten, wenn sie auf der Durchreise nach Hause sind.



"Wir kontrollieren weiter unsere Grenzen und wir sehen, dass unsere Nachbarländer die gleichen Maßnahmen zum Schutz ihrer Bevölkerung ergreifen. Nach wie vor ist der Warenverkehr nicht eingeschränkt, und unsere Hauptaufgabe besteht darin, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen", erklärte Innenministerin Rita Tamasuniene. Im Kampf gegen das Coronavirus hatte Litauen am 14. März wieder Grenzkontrollen eingeführt.



Litauen verzeichnete bislang 1410 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 40 Todesfälle. Die Regierung in Vilnius hat den Notstand ausgerufen und das gesamte Land bis 11. Mai unter eine bereits zweimal verlängerte Quarantäne gestellt./awe/DP/jha