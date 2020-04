Mainz (ots) - Woche 17/20Fr., 24.4.Bitte Programmänderung, neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Corona-Krise im Sport - Absagen, Pleiten, GeisterspieleModeration: Norbert Lehmann 19.40 Bettys Diagnose (VPS 19.25)20.25 Der Alte (VPS 20.15)21.25 Letzte Spur Berlin (VPS 21.15)22.10 heute journal (VPS 22.00)22.45 heute-show (VPS 22.30)23.15 aspekte - on tour aus der Staatsbibliothek zu Berlin (VPS 22.59/HD)Moderation: Katty Salié, Jo Schück 0.00 heute+ (VPS 0.30)0.15 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 23.59)0.20 Dead End (VPS 0.45)1.05 Better Call Saul (VPS 1.30)1.50 Better Call Saul (VPS 2.15)2.35 neoriginalDie Brücke II - Transit in den Tod (3) (VPS 2.14) 4.30 zdf.formstark (VPS 4.10)4.40 Stella und der Stern des Orients (VPS 4.15)6.00 Woche 18/20Mo., 27.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.25 WISO Corona spezial (HD/UT)Moderation: Marcus Niehaves (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4580256