Mainz (ots) -Woche 18/20Samstag, 25.04.Bitte Beginnteitkorrekturen beachten:15.50 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenBelagerung der Sidney StreetGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnteitkorrekturen beachten:22.25 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzVerräterisches BlutDeutschland 202023.10 Mafia - Die Paten von New YorkAufstieg des Lucky LucianoUSA 201623.50 Mafia - Die Paten von New YorkProhibition und BandenkriegUSA 20160.30 Mafia - Die Paten von New YorkFünf FamilienUSA 20161.10 Mafia - Die Paten von New YorkDer Staat schlägt zurückUSA 20161.50 Mafia - Die Paten von New YorkKampf um die MachtUSA 20162.30 Mafia - Die Paten von New YorkDer Gangster-KriegUSA 20163.10 Mafia - Die Paten von New YorkSchmutzige GeschäfteUSA 20163.50 Mafia - Die Paten von New YorkDas Sterben der BosseUSA 20164.30 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 2018Woche 18/20Sonntag, 26.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 heute-show5.50 Bruce Springsteen - Born in the USAGroßbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.20 ZDF-HistoryAlltag in Ost und West - Leben im geteilten DeutschlandDeutschland 201914.05 ZDF-HistoryDie großen Mythen der DDR - Wahrheit und LegendeDeutschland 201914.50 ZDF-HistoryGroße Freiheit DDR: Abenteurer hinter der MauerDeutschland 201815.35 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche TabusDeutschland 201716.20 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödlicher AbgrundDeutschland 201917.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRHabgier unter GenossenDeutschland 201817.55 Der Doppelgänger aus Ost-BerlinDeutschland 201918.55 Lost Places - Schicksalsorte der deutschen TeilungDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die FaschistenDeutschland 201822.25 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen den KlassenfeindDeutschland 201823.10 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die GenossenDeutschland 201823.55 Lost Places - Schicksalsorte der deutschen TeilungDeutschland 20190.40 Der Doppelgänger aus Ost-BerlinDeutschland 20191.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche TabusDeutschland 20172.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödlicher AbgrundDeutschland 20193.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRHabgier unter GenossenDeutschland 20183.50 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 20164.35 ZDF-HistoryPutsch gegen die deutsche EinheitDeutschland 2010Woche 18/20Montag, 27.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.05 TäterjagdDer Fall Akira OjimaFrankreich 201810.50 TäterjagdDer Fall Angélique DumetzFrankreich 201811.35 TäterjagdDer Fall Valérie BaryFrankreich 201812.20 TäterjagdDer Fall Brigitte MullerFrankreich 201813.05 Iran - Zwischen Mullahs und ModerneFrankreich 201714.05 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranAlte RivalenUSA 201815.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranNeue KriegeUSA 201816.35 Syriens Herrscher - Das Haus AssadStaatsstreich und AufstiegGroßbritannien/Syrien 201917.20 Syriens Herrscher - Das Haus AssadDer Nachfolger und die MachtGroßbritannien/Syrien 201918.05 Syriens Herrscher - Das Haus AssadArabischer Frühling und BürgerkriegGroßbritannien/Syrien 201918.50 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei GesichternSaudi-Arabien/Frankreich 2019( weiterer Ablauf ab 19.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines DiktatorsFrankreich 201722.25 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201623.10 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 201523.55 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzEine Super-Kanone für Saddam HusseinAustralien 20180.40 heute journal1.05 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 20141.50 Mythen-JägerDie Suche nach CamelotGroßbritannien 20142.35 Mythen-JägerDie SintflutGroßbritannien 20143.20 Mythen-JägerDas Turiner GrabtuchGroßbritannien 20144.05 Mythen-JägerDie Suche nach dem Heiligen KreuzDeutschland 20124.55 Mythen-JägerDer Stab des MoseGroßbritannien 2014Woche 20/20Montag, 11.05.Bitte Programmänderungen beachten:18.45 ZDFzeitWir im Krieg: Privatfilme aus Hitlers ReichDeutschland 2020"Eva Braun - Die Braut des Bösen: Heimliche Geliebte" entfällt19.30 ZDFzeitDeutschland von oben - 1945Deutschland 2020"Eva Braun - Die Braut des Bösen: Bis in den Tod" entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 23/20Mittwoch, 03.06.Bitte Programmänderung beachten:0.00 ZDFzeitNelson Müllers großer Burger-CheckVegetarisch oder Fleisch?Deutschland 2020"Nelson Müllers Lebensmittelreport: Wie gut sind Kartoffeln,Avocado und Gemüse aus der Dose?" entfällt( weiterer Ablauf ab 0.45 wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4580288