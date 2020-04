Nach dem Dämpfer am Vortag wagt die Wall Street am Freitag einen vorsichtigen neuen Anlauf nach oben.Der Dow Jones kann etwas höher in den letzten Handelstag der Woche gehen und um 0,48 Prozent auf 23.628,24 Punkte zulegen.Am Donnerstag war die durch die Entspannung am Ölmarkt getriebene Erholung an den US-Börsen jäh wieder ausgebremst worden. Ausschlaggebend war ein - womöglich unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangter - Bericht der "Financial Times". Diese hatte gemeldet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...