FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach vorläufigen Zahlen und einer Mitteilung über Verhandlungen zu direkten Staatsbeteiligungen von 6,50 auf 5,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Jahresstart sei wegen Covid-19 erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lage bleibe angespannt und in den nächsten Wochen sei aus diversen Gründen mit einem hohen Liquiditätsabfluss zu rechnen./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 14:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 14:28 / MESZ



DE0008232125

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de