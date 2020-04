Mainz (ots) - Nicola Albrecht, bisher Leiterin des ZDF-Studios in Tel Aviv, übernimmt zum 1. August 2020 die Leitung des ZDF-Studios Brandenburg. Die bisherige ZDF-Studioleiterin in Potsdam, Bettina Warken, leitet seit 1. April 2020 die Redaktion der "ZDF.reportage" im Sendezentrum in Mainz. Seit April 2020 ist Andreas Weise neuer Leiter des ZDF-Studios Sachsen-Anhalt. Seine Vorgängerin in Magdeburg, Annegret Oster, ist in die Redaktion des "heute journal" nach Mainz gewechselt.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Nicola Albrecht ist eine versierte Redakteurin und Reporterin, die auch unter schwierigen politischen Bedingungen in Krisen- und Kriegsgebieten durch ihre ruhige und professionelle Arbeitsweise überzeugt. Ab dem kommenden Sommer wird sie in unserer Berichterstattung aus Brandenburg neue Akzente setzen. Mit Andreas Weise, der als Redakteur im 'heute journal' und Reporter in zahlreichen Studiovertretungen im In- und Ausland hohe journalistische Qualität gezeigt hat, konnten wir einen gebürtigen Sachsen-Anhaltiner für die Aufgabe in Magdeburg gewinnen."Nicola Albrecht, geboren 1975 in Frechen, leitet seit Dezember 2014 das ZDF-Auslandsstudio in Tel Aviv. Zuvor war sie von Oktober 2011 bis November 2014 Korrespondentin im ZDF-Studio Peking. Für das ZDF ist sie seit 2001 tätig - zunächst als freie Autorin im ZDF-Studio Nordrhein-Westfalen. Im November 2009 wechselte sie in den Reporterpool der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles und berichtete als Reporterin aus Krisengebieten und zahlreichen Auslandsstudios. Nicola Albrecht hat im Anschluss an ihr abgeschlossenes Magisterstudium in Komparatistik, Anglistik und Kunstgeschichte an der Universität Bonn promoviert.Andreas Weise, geboren 1965 in Köthen, war seit 2010 als Redakteur und Reporter im "heute journal" tätig. Für das ZDF ist er seit 1994 im Einsatz, zunächst in der Redaktion "ZDF-Morgenmagazin". 2005 wechselte er in die ZDF-Hauptredaktion Außenpolitik, bevor er ab 2007 im Landesstudio Hessen arbeitete.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/personalienBiografien:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/nicola-albrecht-dr/https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/andreas-weise/https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/bettina-warken/https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/annegret-oster/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4580332