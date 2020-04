Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag nach anfangs deutlichen Kursverlusten ins Plus gedreht. Auch die wichtigsten europäischen Indizes konnten ihre Verluste im Handelsverlauf deutlich reduzieren, notierten aber noch im Minus. Der ATX wurde um 15.00 Uhr mit 2.115,41 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 6,6 Punkten bzw. 0,31 Prozent.Der Wiener Leitindex hatte nach einem sehr schwachen Handelsstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...