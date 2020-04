Baden-Baden (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / 2. Mai 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit die Höhner, Olaf der Flipper und Maximilian ArlandAnfang Mai lädt Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR Fernsehens zu einem geselligen Musikabend in seine Weinstube ein. Diesmal ohne Publikum vor Ort - das soll aber die Stimmung nicht trüben. Andy Borg sitzt mit seinen Gästen in einer gemütlichen Runde; die Stars präsentieren ihre Schlagerhits sowie beliebte Evergreens. Mit dabei sind dieses Mal u. a. Christian Lais und Johannes Kalpers. Moderator und Sänger Andy Borg empfängt zudem den Comedian Heinrich del Core. Zu sehen am Samstag, 2. Mai um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im "Paradies der Ewigkeit"Romantik pur! Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack präsentieren ihre neue Liebeshymne "Paradies der Ewigkeit". Am nächsten Morgen um 10 Uhr im Ersten startet dann auch die neue Saison von "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Maximilian Arland begeistert mit einem "Roy Black"-Medley und die Höhner interpretieren mit Andy Borg zusammen einen bunten Mix ihrer größten Hits.Neu in der Weinstube: eine JukeboxNeu in der Weinstube von Moderator und Sänger Andy Borg ist eine blinkende Jukebox, aus der sich die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Titel wünschen dürfen. Auch ein Klavier und Gitarren stehen in dem Lokal. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Lieder gemeinsam mit den bekannten Schlagerstars in der Runde entstehen.Staffel ohne StudiopublikumDie aktuellen Aufzeichnungen fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Publikum durchzuführen.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 02. Mai 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/schlager-spass-musikshowNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de,SWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4580336