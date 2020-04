Mit erschreckend schwachen Zahlen sorgt Salzgitter am Freitag wieder für Verunsicherung bei den Anlegern. Die Erholung im Tagesverlauf ist damit Geschichte. Im ersten Quartal ist der Konzern tief in die roten Zahlen gerutscht - obwohl die Corona-Krise nur begrenzte Auswirkungen hatte. Der Ausblick für das Gesamtjahr fällt ebenfalls verheerend aus.Im ersten Quartal erzielte Salzgitter ein Vorsteuerergebnis von minus 31,4 Millionen Euro - nach plus 125,9 Millionen Euro im Vorjahr. Vor allem negative ...

