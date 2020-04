Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung an Europas Börsen schwindet nach dem EU-Gipfel zu Hilfen gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Dax verlor am Freitagnachmittag ein halbes Prozent auf 10.486 Punkte, der EuroStoxx50 fiel um 0,3 Prozent auf 2844 Zähler. An der Wall Street stützten Schnäppchenjäger vorbörslich die Kurse.

