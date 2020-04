Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 23. April führte der weltweit größte renommierte Kosmetikhändler Sephora in China am ersten Virtual Sephora Day seine tongebende Liste mit globalen Beauty-Trends für die Frühjahr-/Sommersaison 2020 ein und erreichte eine Millionen Zuschauer. Die innovative digitale Initiative wurde in Sephoras WeChat-Miniprogramm Tmall and JD.com live übertragen. Es wurden über 100 neue und klassische Produkte von 43 internationalen Marken präsentiert, die nur bei Sephora erhältlich sein werden ("Only at Sephora"). Dazu zählt auch die Hausmarke des Unternehmens Sephora Collection, die in China besonders bei jungen Kunden beliebt ist. Der bislang erste Virtual Sephora Day unterstreicht Sephoras unermüdliches Engagement, seinem Konzept des wahren Einzelhandels ("True Retail") gerecht zu werden und kontinuierlich neue Wege für die Schönheitsindustrie zu ebnen.Der Livestream wurde von Sephoras Beauty Master-Team moderiert und involvierte Herausgeber führender Modemagazine sowie populäre Beauty-Blogger, die sechs kuratierte globale Beauty-Trends diskutierten: Targeted Skincare, Glossy Girl, Jungle Adventure, Naughty Braids, Floral Fragrance und Environmental Respect. Diese inspirierende Aktivität ließ Sephoras hochmoderne Interpretation und pragmatische Philosophie zu Hautpflege-, Make-up-, Parfum- und Haarpflegetrends für die Modesaison Frühjahr/Sommer 2020 lebendig werden.Sephora, das bereits seit 15 Jahren im chinesischen Markt vertreten ist, wählt und inkubiert mit größter Sorgfalt Beauty-Nischenmarken, um seinen chinesischen Verbrauchern exklusive und reizvolle Schönheitserfahrungen zu bereiten. Der Virtual Sephora Day hat erneut die innovative Interpretation der Marke einer wahren Omnikanal-Erfahrung unter Beweis gestellt. Auf effektive Weise wurden geschäftliche, medienbezogene und soziale Touchpoints mit Verbrauchern verbunden, sodass noch mehr Schönheitsfans in China Stereotypen hinterfragen und ganz persönlich definieren können, was für sie die Macht von Schönheit ausmacht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1159453/Sephora.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1158976/Sephora_Day.jpgPressekontakt:Claire Chen+86-138-1850-5967Original-Content von: SEPHORA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131921/4580357