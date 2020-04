NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer am Vortag hat die Wall Street am Freitag einen vorsichtigen neuen Anlauf nach oben gestartet. Die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt stützte. An den technologielastigen Nasdaq-Börsen indes blieb die Stimmung nach einem enttäuschenden Ausblick des Chipgiganten Intel auf das zweite Geschäftsquartal verhalten.



Mit Spannung wird nun auf das von der Universität Michigan veröffentlichte Konsumklima gewartet. Bereits die am Donnerstag veröffentlichten Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft hatten ein noch schlechteres Bild gezeigt als zur Finanzkrise. Das Land ist mit weltweit den meisten bestätigten Zahlen an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus immer noch fest im Griff der Pandemie, die in den vergangenen fünf Wochen bereits Millionen Menschen in der weltgrößten Volkswirtschaft arbeitslos gemacht hat.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 23 552,89 Punkte vor. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,11 Prozent auf 2800,91 Zähler, während der Nasdaq 100 um 0,21 Prozent auf 8622,52 Punkte sank./ck/jha/



