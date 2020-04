Die von Apple und Google gemeinsam entwickelte API für eine dezentrale Nachverfolgung von Corona-Kontakten soll am 28. April erstmals Entwicklern zur Verfügung gestellt werden. Schon am 28. April 2020 soll die erste Version der gemeinsam von Apple und Google entwickelten API für die Erfassung von Corona-Kontakten veröffentlicht werden. Das hat Thierry Breton, der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, in einem Interview mit der französischen Finanzzeitung Les Échos verraten. Das Datum sei ihm von Apple-CEO Tim Cook genannt worden. Erst Mitte April 2020 ...

