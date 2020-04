Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BioNTech. Das Biotech-Unternehmen aus Deutschland gehört zu den großen Hoffnungsträgern in Deutschland, einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus zu entwickeln Bei den Verkäufen steht Die Lufthansa auf dem zweiten Platz. Die Aktie der Airline rutsche auf ein 17-Jahres-Tief.