DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Mobilfunkriese AT&T bekommt eine neue Führungsspitze. Vorstandschef Randall Stephenson (60) tritt nach 13 Jahren zurück, wie der Konzern am Freitag bei seiner wegen der Corona-Krise im Internet stattfindenden Hauptversammlung mitteilte. Zum Nachfolger wurde John Stankey (57) ernannt, der sich im Vorstand bislang um das Tagesgeschäft kümmert. Der Chefwechsel soll am 1. Juli vollzogen werden. Stephenson bleibe allerdings noch bis Januar 2021 Vorsitzender des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrats, heißt es in der Mitteilung weiter. Anleger reagierten zunächst unbeeindruckt auf die Nachricht, die AT&T-Aktie reagierte kaum./hbr/men

