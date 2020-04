Medienmitteilung

Niederweningen, 24. April 2020

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung (GV) der Bucher Industries AG sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats stattgegeben. Die Dividende beträgt CHF 8.00 pro Namenaktie. Die GV fand ohne persönliche Teilnahme der Stimmberechtigten statt. Insgesamt 72.01% der Stimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die Generalversammlung der Bucher Industries AG fand im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Diese haben ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt. Die GV wurde in den Räumlichkeiten der Bucher Management AG, Flughafenstrasse 90, 8058 Zürich durchgeführt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats. Sie bestätigten alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Vergütungsausschusses. Zudem wählten sie Philip Mosimann wiederum zum Präsidenten des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung genehmigte mit grossem Mehr die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Die Dividende von CHF 8.00 pro Namenaktie wird den Aktionärinnen und Aktionären am

30. April 2020 ausbezahlt. Ab 28. April 2020 wird die Aktie ohne Anspruch auf Dividende gehandelt.

Die nächste ordentliche Generalversammlung der Bucher Industries AG findet statt am

15. April 2021 um 15.30 Uhr im Mövenpick Hotel in Regensdorf, Schweiz.

Folgende Dokumente zur Generalversammlung 2020 sind auf der Webseite von Bucher Industries unter www.bucherindustries.com/de/investoren/generalversammlung verfügbar:

- Medienmitteilung Generalversammlung - Coronavirus (PDF)

- Einladung zur Generalversammlung (PDF)

- Zu gegebener Zeit das Protokoll der Generalversammlung

Kontakt für Aktionäre

Telefon +41 43 815 80 88

gv@bucherindustries.com

Kontakt für Investoren und Finanzanalysten

Manuela Suter, CFO

Telefon +41 43 815 80 50

ir@bucherindustries.com

Kontakt für Medien

Silvia Oppliger, Leiterin Konzernkommunikation

Telefon +41 43 815 80 40

media@bucherindustries.com

Simply great machines

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, für die Wein- und Fruchtsaftherstellung sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter www.bucherindustries.com.



Zusätzliche Führungskennzahlen: Bucher Industries verwendet intern und extern Kennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind. Die Zusammensetzung und die Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind auf www.bucherindustries.com/zusaetzliche-fuehrungskennzahlen aufgeführt.