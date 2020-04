FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag im Kurs spürbar zugelegt. Händler nannten vor allem schwache Konjunkturdaten als Grund für die stärkere Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,24 Prozent auf 172,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,48 Prozent.



Die Stimmung deutscher Unternehmen ist wegen der Corona-Krise so schlecht wie noch nie. Das Ifo-Geschäftsklima verzeichnete im April den stärksten jemals gemessenen Rückgang und fiel auf ein Rekordtief. Der Rückgang war außerdem stärker als erwartet. "Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.



Bankanalysten zeigten sich von dem Einbruch wenig überrascht. Uwe Burkert, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), kann sich für das zweite Quartal einen Konjunktureinbruch im zweistelligen Prozentbereich vorstellen. "Die Politik sollte sich daher jetzt auf ein verantwortbares Maß der Lockerung konzentrieren, damit es am Ende nicht zu einem wirtschaftlichen Totalschaden kommt."



Die Ergebnisse des EU-Gipfels vom Donnerstagabend wurden enttäuscht aufgenommen und stützten sichere Anlagen ebenfalls. Zwar konnten sich die Staats- und Regierungschefs auf umfangreiche Corona-Finanzhilfen einigen. Allerdings blieben wichtige Fragen wie die Finanzierung und Verteilung der Mittel eines Wiederaufbaufonds ungeklärt. "Die Staats- und Regierungschefs der EU haben es wieder einmal versäumt, ein klares und beeindruckendes Signal der Solidarität auszusenden", kommentierte Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding./bgf/he