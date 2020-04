Die EZB wird wahrscheinlich auf dem geldpolitischen Treffen in der nächsten Woche ein deutliches Signal ihrer Bereitschaft zum bedarfsgerechten Handeln aussenden, so die Ökonomen von Nordea. Wichtige Zitate "Da am Ende der 16. Woche nur etwa 10% des PEPP genutzt werden, könnte es etwas früh sein, über eine Erweiterung nachzudenken. Wir sehen jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...